Haberler

Yaşlıların ihtiyaçları telsizle ulaştıkları belediye ekiplerince gideriliyor

Yaşlıların ihtiyaçları telsizle ulaştıkları belediye ekiplerince gideriliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde telefon kullanmakta zorlanan yalnız yaşlılar, ihtiyaçlarını belediyenin dağıttığı telsizlerle bildiriyor. Bas-Konuş Projesi kapsamında 100 yaşlıya ulaşılarak 7/24 hizmet veriliyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde telefon kullanmakta zorlanan yalnız yaşayan yaşlıların ihtiyaçları, evlerine bırakılan telsizle ulaştıkları belediye ekiplerince gideriliyor.

Emirdağ Belediyesi iki yıl önce Bas-Konuş Projesi'ni hayata geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da desteklediği proje kapsamında, ilçe merkezinde telefon kullanmakta zorlanan, yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi kişiler tespit edildi. Alınan telsizler, belirlenen kişilere dağıtılarak proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

Acil iletişim hizmetiyle yaşlılar, ihtiyaçlarını telsizle ulaştıkları belediye ekiplerine bildiriyor.

İhtiyaçları günün her saatinde yerine getirilmeye çalışılıyor

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AA muhabirine, Belçika başta olmak üzere yurt dışında yaklaşık 250 bin hemşehrisinin yaşadığını söyledi.

Gurbettekilerin anne ve babalarının da Emirdağ'da yaşadığını anlatan Koyuncu, şöyle konuştu:

"Yanında kimse olmayan yaşlılar için 'Bas-Konuş Projesi'ni hazırladık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da projemizi çok beğendi ve uygun gördü. Projemize destek verdi. Buradan 7/24 hizmet veriliyor. Yanlarında kimsesi olmayan ve dar gelirli 100 yaşlı kişiye telsiz gönderdik. Ekiplerimiz gelen talebi hızlı şekilde yerine getiriyor. Bu hizmetimiz çok beğenildi. Anne ve babalarının güvende olduğunu hissediyorlar. Belediye olarak ihtiyaç anında her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz."

"Benim de gönlümü alıp gidiyorlar"

Projeden faydalanan 83 yaşındaki Yeter Özçelik, telsize basıp ihtiyaçlarını belediyeye bildirdiğini ve taleplerinin kısa sürede karşılandığını dile getirdi.

Belediye ekiplerinin evine tansiyon ve şeker ölçümüne bile geldiğini vurgulayan Özçelik, "Yalnız yaşıyorum. Kimsem yok. Belediye ekipleri ilaçlarımı alıyor, ihtiyaçlarımı görüyorlar. Benim de gönlümü alıp gidiyorlar." dedi.

KOAH hastası 66 yaşındaki Orhan Yeşildağ da Bas-Konuş Projesi'yle ihtiyaçları belediye personelince karşılandığı için çok memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim

Kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay'dan sürpriz hamle! Anlaşma tamam gibi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde cansız bedeni bulunmuştu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti! İşte örnek daireler

20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti