Afyonkarahisar'da 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.

YARALANAN 30 KİŞİ ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.