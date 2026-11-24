İstanbul Ticaret Borsasının başvurusuyla coğrafi işaret tescili verilen "Eminönü Balık Ekmek" tanıtım etkinliği İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla düzenlendi.

Eminönü'nde balık ekmek işletmelerinin bulunduğu meydanda konuşma yapan Vali Gül, İstanbul'un her köşesinde ayrı bir değerin, ayrı bir kıymetin olduğunu belirterek, bu değer ve kıymetin gelecek nesiller tarafından da bilinmesi gerektiğini söyledi.

Vali Gül, balık ekmeğin İstanbul'un önemli bir kültürel değeri olduğunu anlatarak, "Bunu gelecek kuşaklara aktarmak için pişirme teknikleri, kullanılan malzeme, standartlarının belli olması lazım. Burada Ticaret Borsamıza teşekkür ediyorum. Ona her türlü desteği veren Fatih Belediyemize teşekkür ediyorum. İstanbul demek, Fatih demek. Dolayısıyla da Tarihi Yarımada başta olmak üzere buradaki her bir kültürel değerimizin ortaya çıkmasında belediye başkanımızın çok önemli katkısı var. Esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bir şeyi, standardını belirlemek önemli ama onu devam ettirmek, ona uymak daha da önemli. İnşallah başta İstanbullu hemşehrilerimiz olmak üzere gelen herkesin memnun kaldığı ve bu standartların da muhafaza edildiği bir çalışma sistemi olur." dedi.

"Eminönü Balık Ekmek" coğrafi işaret tescilinin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Gül, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'un ve üyelerin İstanbul'un değerlerini markalamak konusundaki gayretleri için teşekkür ettiğini söyledi.

Başkan Turan, coğrafi işaretleri markalamanın bugünden geleceğe kültürümüz için önemli olduğunu ifade ederek, "İstanbul'un kendisi büyük bir marka ama alt markaların da oluşturulması kültürel değer açısından çok kıymetli. Ticaret Borsamıza hem bu balık ekmek coğrafi işaretin alınması konusunda hem de İstanbul'un bu değerlerinin markalanması konusunda gösterdikleri ilgi için, destek için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da, balık ekmek kültürünün 19. yüzyılda Haliç'e yanaşan balıkçı sandallarında doğduğunu ve kısa sürede Tarihi Yarımada'nın en güçlü sokak lezzetlerinden biri haline dönüştüğünü belirtti.

Kopuz, sokak lezzetlerinin İstanbul'un gastronomi vitrini olduğunu anlatarak, "Vitrin ne kadar kaliteli ve özgün olursa şehrin turizm geliri ve marka değeri de o kadar yükselir. Tam bu noktada lezzetin özünü koruyacak ortak bir kalite standardı önem arz ediyor. Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak bu bilinçle harekete geçtik. 'Eminönü Balık Ekmek' geleneğinin tarihsel köklerini belgelemek adına arşiv kayıtları taradık, bu işin emektar ustalarını dinledik. Balığın cinsinden pişirme tekniğine, ekmeğinden sunumuna kadar tüm kriterleri kayıt altına aldık. En nihayetinde Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirdik." dedi.

Başkan Kopuz, İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Turan'a ve İstanbul değerine sahip çıkan herkese teşekkür ederek, konuşmasını bitirdi.

Programda, 19. yüzyılda bir balıkçı tezgahının nasıl denetlendiği canlandırıldı. Vali Gül, Başkan Turan ve Başkan Kopuz tarafından "Eminönü Balık Ekmek" coğrafi işaret tescil belgesi alan 3 işletmeye belgeleri verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Vali Gül ve beraberindekiler İstanbullulara ve turistlere balık ekmek dağıtımı yaptı ve tescil hakkı kazanan işletmeleri ziyaret etti.

Kaynak: AA