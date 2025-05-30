Emine Erdoğan'dan 'Orman Dede' Rahim Demirbaş İçin Taziye Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'da 30 yıl önce trafik kazasında ölen oğlunun anısına orman kurup, 27 yılda 50 binden fazla fidanı toprakla buluşturan ve bugün Konya'da hayatını kaybeden, 'Orman Dede' olarak bilinen Rahim Demirbaş için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 'Orman Dedesi' Rahim Demirbaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Doğaya duyduğu sonsuz sevgi ve bu uğurda gösterdiği eşsiz gayret herkesin büyük takdirini toplamış, 3'üncü Uluslararası Sıfır Atık Zirvemizde, kendisine 'Sıfır Atık Çevre Kahramanları Ödülünü' takdim etmiştik. Onun anlamlarla yüklü yaşamı bizlere gösterdi ki; inanmak, sabretmek ve emek vermekle çorak topraklar ormanlara dönüşebilir. Bu anlamlı mirası el birliğiyle yaşatacağımıza inanıyor, Rahim Demirbaş öğretmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.