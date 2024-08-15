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Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: ABD Kongresi'nin aksine, TBMM'de katiller değil kahramanlar alkışlandı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Abbas, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Genel Kurul kürsüsünden anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Kongresi'nin aksine TBMM Genel Kurulu'nda bugün katillerin değil, vatanları için direnen ve şehit olan kahramanların alkışlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Kongresi'nin aksine TBMM Genel Kurulu'nda bugün katillerin değil, vatanları için direnen ve şehit olan kahramanların alkışlandığını ifade etti.

"MAZLUMLARI ALKIŞLIYORUZ, KATİLLERİ DEĞİL"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda hitap etmesine ilişkin paylaşımda bulundu. "Filistin için tek yürek" etiketini kullanan Erdoğan, "ABD Kongresi'nin aksine TBMM Genel Kurulu'nda bugün katiller değil, vatanları için direnen, şehit olan kahramanlar alkışlandı. Kendi çıkarlarını masum bir çocuğun hayatından daha değerli görenlere karşı Türkiye olarak, Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz. Zira biliyoruz ki Filistin'in zaferi, zulme boyun eğmeyen bir halkın, adaletin yanında duran her insanın zaferidir. Gazze'de 7 Ekim'den bugüne şehit edilen 40 bin masum kardeşimizi rahmetle anıyor, acılarını yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan paylaşımında, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşmasına ilişkin video ile ABD Kongresi ve TBMM Genel Kurulu'ndan görüntülerin yer aldığı "Mazlumları alkışlıyoruz, katilleri değil" başlıklı fotoğrafa da yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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