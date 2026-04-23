Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Unutmayın ki gökyüzündeki ay yıldızın parıltısı sizin azminizden, topraktaki bereket sizin neşenizden gelir. Siz hayal kurdukça Türkiye daha da büyüyecek, siz çalıştıkça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Unutmayın ki gökyüzündeki ay yıldızın parıltısı sizin azminizden, topraktaki bereket sizin neşenizden gelir. Siz hayal kurdukça Türkiye daha da büyüyecek, siz çalıştıkça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun! Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 106'ncı açılış yıl dönümünü tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbinin hakemi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar

Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

Gülistan Doku'dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı

Gülistan'dan geriye bu görüntüler kaldı
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor