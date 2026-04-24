Emine Erdoğan: Aile meselesini küresel gündeme taşıyan bir ülkeyiz

Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) bu yıl 'İyilik, Sürdürülebilirlik ve Dayanışma' temasıyla organize ettiği 4'üncü Cemre Çarşısı'nın açılışına katıldı. İstanbul Beyoğlu'nda kurulan çarşının açılışında konuşan Erdoğan, Cemre Çarşısı'nın iyiliğin cemre olup hayatın manevi toprağına düştüğü hayırlı bir platform olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, dünyanın merhamet damarlarının kuruduğu bu çağda, vicdanlara bahar gelmesine ziyadesiyle ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, kötülüğün sıradanlaşmasına verilecek en güçlü cevabın hayır ve hasenatın çoğalması olduğunu dile getirdi.

Sezai Karakoç'un 'Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz' sözlerini aktaran Erdoğan, "İşte o zaman iyilik, hayatı güzelleştirip anlam katmanın simyası olur. Eğer arkamızda bir ayak izi bırakacaksak bu iz, insanlık için atılmış adımlardan arda kalan, kalbe dokunan izler olmalıdır. Çok şükür bizim topraklarımız böyle izlerle dopdolu. Nitekim bizler, hayatın anlamını ve varlık sebebimizi iyilik yapmak için vesileler aramada, ailemize, komşularımıza, dostlarımıza ve tüm canlılara el uzatmakta buluyoruz. Malumunuz, merhametin bizde uzun bir tarihi ve geleneği vardır" diye konuştu.

'RUH CEMRE ÇARŞISI'NDAN YÜKSELİYOR'

Erdoğan, Osmanlı'da kurulan vakıf sayısının 26 bini geçtiğini söyledi. Bunun alelade bir sayı değil, ecdadın kurduğu medeniyetin nasıl da insan odaklı olduğunun en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Vakıfların mahiyetine baktığımızda insanla beraber içine doğayı da alan bütüncül bir medeniyet tasavvuru görüyoruz. Dayanışmanın toplumsal yaşamın bel kemiği olduğunu ve iyiliğin gündelik bir yaşam pratiği haline geldiğini anlıyoruz. Ne mutlu ki bu ruh, bugün de Cemre Çarşısı'ndan yükseliyor" ifadelerini kullandı.

TOGEM-DER'in örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Erdoğan, derneğin bugüne kadar, eğitim ve sağlık alanlarında çok önemli projeler yürüttüğünü, binlerce ihtiyaç sahibi aileye, gıdadan ev eşyasına kadar birçok kalemde yardım ulaştırdığını anlattı.

Emine Erdoğan, derneğin yaptığı çeyiz yardımlarıyla nice yuvalar kurulmasına vesile olduğunu, gerek Cemre Çarşıları gerekse 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarları'yla, aileleri desteklediğini, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturduğunu, TOGEM-DER'in iyiliğe bir sınır çizmediğini, insani krizlerde sınırların ötesine de yardım götürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin çok güçlü bir sivil toplum ağı olduğunu, onları 'İyilikte saf tutanlar' olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Bu safın en güzel yanıysa kimseyi ayırmadan, iyiliği ortak bir vicdan dili haline getirmesidir. Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi 'Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez." dedi.

'AİLE PEK ÇOK SORUNUN ÇÖZÜM MERKEZİDİR'

Emine Erdoğan, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çağımıza baktığımızda savaşlarla yorulmuş bir dünya, tüketim alışkanlıklarıyla yok edilen doğal kaynaklar, vicdandan uzaklaşan bir insanlık görüyoruz. O zaman bize bir panzehir lazım. Cemre Çarşısı'nın bu seneki teması olan 'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik', aslında bize çözümün ne kadar yakınımızda, tabiri caizse elimizin tam altında olduğunu söylüyor. Zira aile, insanlığın karşı karşıya olduğu pek çok sorunun çözüm merkezidir. Çünkü eğitimden değer aktarımına kadar, hayatın tüm temel süreçleri aile çatısı altında şekillenir. Çocuktaki cevheri işleyen, davranış kalıplarını oluşturan, benlik duygusunu inşa eden ailedir. İnsanlığa sevgiyle bağlı, doğayla bağ kuran ve israfın karşısında bilinçle duran nesiller ancak anne babanın verebileceği bir vicdan eğitimiyle yetişir."

Küresel bir harekete dönüşen 'Sıfır Atık' projelerinin en güçlü taşıyıcısının aileler olduğunun altını çizen Erdoğan, "Çünkü bir çocuğun geri dönüşümü, emeğe saygıyı ve nimetin kıymetini en etkili şekilde öğrendiği yer okuldan önce aile ocağıdır. Buradan hareketle, sürdürülebilir bir gelecekle, özü, dokusu ve ruhu korunmuş aile kurumu arasında doğrudan bir ilişki olduğu açıktır" dedi.

Emine Erdoğan, modern dünyada aile bağlarının zayıfladığı ve aile kurumunu zedeleyen birçok risk olduğuna dikkat çekerek, bu sebeple geçen yılı 'Aile Yılı', 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan ettiklerini vurguladı.

Bu girişimlerin önemli bir toplumsal diyalog kanalının açılmasına vesile olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, aile meselesini küresel gündeme de taşıyan ve farkındalık oluşturan bir ülkeyiz. Fakat bu, hepimizin ortak gayreti olmalı, hepimiz kendimizi bu mücadelenin en önemli paydaşı olarak görmeliyiz. Bunun için, toplumumuzun kurucu kodlarına, bilhassa hamiyet kültürüne sımsıkı sarılmalıyız. Bizi biz yapan değerlerimizin hiçbir şekilde, 'Bir zamanlar' diye başlayan cümlelere hapsolmasına izin vermemeliyiz. Çünkü o cümleler, kökleri beslenmediği ve ihmal edildiği için bugüne aktarılamamış değerlere yakılan ağıtlardır."

Erdoğan, Cemre Çarşısı'nın, söyleşi programları, çocuklara yönelik kültür-sanat faaliyetleri ve mutfak atölyeleri gibi birçok etkinlikle herkes için bir ilham kaynağı olacağını ifade ederek, organizasyonda emeği geçenleri gönülden kutladı. Açılış törenine katılarak, bu iyilik hareketine güç kattıkları için konuklara teşekkürlerini sunan Erdoğan, "'Şimdi iyilik vakti' diyor ve sizleri stantlara davet ediyorum. Buradan alacağınız her ürün bir ihtiyacı giderecek, sayısız tebessümün vesilesi olacak" diye konuştu.

Törenin ardından çarşıyı gezen Emine Erdoğan, stant görevlileriyle sohbet ederek, geliri derneğin sosyal yardım faaliyetleri ve projelerinde kullanılacak ürünlerden alışveriş yaptı. Erdoğan, tekstilden ev aksesuarına, gıdadan el sanatlarına kadar 80'i aşkın markanın stant kurduğu çarşıda, firmaların sürdürülebilir moda, sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini önceleyen çalışmalarını inceledi. Tüm stantları ziyaretinin ardından çarşıdaki workshop atölyelerine katılan Erdoğan, mutfak atölyesine geçerek Şef Claudio Chinali ile birlikte peynirli makarna yaptı. İtalya'da artan makarnanın değerlendirilmesiyle ortaya çıkan ve sıfır atık mutfağı anlayışına dayanan yemekte beyaz makarna, çökelek peyniri ve maydanoz kullanıldı. Erdoğan daha sonra, kendi himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye'nin kültürel, coğrafi ve yerel zenginliklerini koruyarak dünyaya tanıtmayı, yerel üreticiyi desteklemeyi ve Anadolu'nun bereketini dijital platformlara taşıyarak ekonomik kalkınmayı hedefleyen seferberlik projesi 'Anadoludakiler' standını ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı