ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Emep: "Tüm Dünyada Ezilen ve Sömürülenleri ABD Barbarlığına Karşı Birleşmeye ve Mücadele Etmeye Çağırıyoruz"

EMEP, sosyal medya hesabından ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Venezuela uzak değildir; emperyalist paylaşım savaşının zayıf halkasıdır. ABD yılın ilk günlerinde saldırgan politikalarına devam ederek Venezuela'ya saldırdı. Uzun bir süreden beri Venezuela'yı uyuşturucu trafiğinden sorumlu tutarak Karayipler'e donanmasını yığan, Venezuela'ya ait ticaret gemilerini batıran bu emperyalist ülkenin başlıca amacı, uyuşturucu ticaretini engellemek değil Venezuela'nın petrolünün ve doğal kaynaklarının ele geçirmektir. Trump'ın Atlantik ve Pasifik Okyanusu arasında uluslararası ticaret yolunu kısaltan Panama kanalı üzerinde ağırlıklı bir nüfuz talep ettiği, Danimarka'nın egemenlik sahasındaki Grönland'ın nadir metallerine çökmek istediği, Kanada'yı tehdit ettiği de biliniyor. Dolayısıyla Amerika kıtası ABD emperyalizminin başlıca hedeflerinden biridir.

Trump'ın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü güvenlik stratejisinde ABD'nin öncelikli hedefinin kıtadaki hegemonyasını güçlendirmek olduğu açıkça ilan edilmişti. Trump uyuşturucu kartelinin başı olarak ilan ettiği Maduro'nun Çin lideri Xi ile görüşme yaptıktan sonra Venezuela'yı vurması, Maduro'nun evinden alınması şaşırtıcı değildir. Venezuela'ya saldırı zaten Çin'i baş düşman ilan eden ABD'nin bu Asyalı emperyalist gücün kıtadaki nüfuzuna yönelik bir ilk darbedir aynı zamanda. Çünkü Latin Amerika pazarları büyük ölçüde Çin metalarının ve sermayesinin dolaşım alanı haline gelmiştir. Trump'ın Çin'i kuşatma stratejisi kendi ön ve arka bahçelerine müdahaleyi kapsamaktadır.

" Venezuela'ya yapılan saldırı Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine de yapılmıştır"

Henüz Çin ile cephede karşılaşmayı göze alamayan Trump'ın zayıf halkaları çökerterek ilerlemeye çalıştığı görülüyor. Yerküreyi kendi imparatorluk sahası haline getirmeye çalışan ABD emperyalizmi Orta Doğu, Asya ve Afrika'da tetiklediği çatışmalar ile dünyayı yeniden sömürgeleştirmeye çalışıyor ve bedelini dünya işçi sınıfına ve halklara ödetiyor. Dünya bu saldırgan gücün dizginlenemeyen hırsı nedeniyle neredeyse bir ateş çemberine alındı. Bu bakımdan Venezuela haritada göründüğü kadar uzak bir ülke değildir. ABD emperyalizminin dünya hakimiyetine giden yolda önemli bir uğraktır ve artçı sarsıntıları her yerde hissedilecektir.

Emperyalizm dünya halklarının baş belasıdır. Bugün Venezuela'yı ateşe veren ABD'nin yarın aynı ateşi bir başka ülkede yakmaya cesaret edememesinin tek koşulu bu saldırganın durdurulmasından geçer. Geçmişte Vietnam halkının ve dünya emekçilerinin mücadelesi bu saldırgan gücün geriletilebileceğini göstermiştir. Venezuela'ya yapılan saldırı Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine de yapılmıştır. ABD'ye her türlü lojistik, sözel ve politik destek bu saldırıya destek anlamına gelecektir. Her ülkenin emekçileri, kendi hükümetlerinin bu desteği vermesine engel olmak işçi sınıfının kendi geleceği için önemlidir.

Yurt savunması ile Venezuela'nın savunulması ve ABD emperyalizminin ülkedeki nüfuzunun kırılmasından geçer. Bunun için Türkiye sınırları içindeki ABD üsleri kapatılmalı, NATO'dan çıkılmalı, Türkiye'nin bir atış ve ateş rampası olarak kullanılmasına izin verilmemelidir. Başta Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halkları olmak üzere, tüm dünyada ezilen ve sömürülenleri ABD barbarlığına karşı birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz."