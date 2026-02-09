Emep'li Milletvekilerinden, Bakan Tunç'a: "Epstein Belgelerinde İsimleri Geçenler Hakkında Bakanlığınızca Başlatılmış Bir İnceleme Var Mı?"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan, ABD'deki yargı dosyalarına yansıyan Jeffrey Epstein belgelerine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yazılı soru önergesi verdi. Vekiller, "Epstein belgelerinde isimleri geçen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı siyasetçiler ve sermayedarlar hakkında Bakanlığınızca başlatılmış bir inceleme veya soruşturma bulunmakta mıdır?" diye sordu.

EMEP Milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein belgelerine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Belgelerle açığa çıkanların "münferit bir suç dosyasından" çok daha fazlası olduğu belirtilen önergede, şu sorular yer aldı:

"Epstein belgelerinde isimleri geçen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı siyasetçiler ve sermayedarlar hakkında Bakanlığınızca başlatılmış bir inceleme veya soruşturma bulunmakta mıdır? Belgelerde yer alan, Türkiye'den kaçırılan çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektiklerine dair ifadeler üzerine; bu çocukların kimliklerinin tespiti ve hangi yollarla yurt dışına çıkarıldıklarına dair bir çalışma yürütülmekte midir? 1999 depremi sonrası kaybolan ve akıbeti hala bilinmeyen çocukların, söz konusu uluslararası suç örgütüne "teslim edildiği" iddiaları karşısında; o dönemdeki kayıp çocuk dosyaları yeniden açılacak mıdır? 2011 yılında Antalya'daki Rixos Otel'de şüpheli şekilde ölen 16 yaşındaki Burak Oğraş cinayeti ile Epstein davasındaki "Rixos bağlantısı" ve otel sahibi Fettah Tamince hakkındaki iddialar arasındaki illiyet bağı araştırılacak mıdır? Melih Gökçek'in Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü olduğu dönemde 29 çocuğun yurt dışına satıldığı iddiaları ile Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde Joris Demmink ile girdiği söylenen "aracılık" ilişkileri, Epstein dosyası ışığında yeniden soruşturma konusu yapılacak mıdır? Bakanlığınız söz konusu belgelerin asıllarına erişmek ve Türkiye ayağındaki suçluları tespit etmek adına ABD adli makamlarıyla resmi bir iş birliği süreci başlatmış mıdır? Başlatılmadıysa bunun gerekçesi nedir? Uluslararası sermaye ve iktidar odaklarının dahil olduğu bu suç şebekesinin Türkiye'deki uzantılarının açığa çıkarılması noktasında Bakanlığınızın ne tür girişimleri bulunmaktadır? Şayet iktidarınızın medya aygıtlarında iddia edildiği gibi Erdoğan'a dönük bir komplo varsa iddia edilen komploya ilişkin bir araştırma ve soruşturma başlatılmış mıdır? Sonuçları nedir? Cezasızlığın ulaştığı boyut dikkate alındığında; kapitalist sistemin bütün çürümüşlüğünü ya gizleyen ya da tersine açığa çıkararak hesap sormanın tarihsel önemini ortaya koyan bu belgeler karşısında, Bakanlığınızın benimsediği adalet anlayışı nedir? Bu anlayış mevcut cezasızlık politikalarının sürdürülmesini mi hedeflemektedir, yoksa cezasızlığa son verilerek demokratik ve adil bir yargı düzeninin inşası için somut hangi adımlar atılacaktır?"