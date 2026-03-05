Emep'li Bayhan Bakan Kurum'a: Çorum Sungurlu'daki Taş Ocağı Projesinin Su Kaynaklarına Etkileriyle İlgili Hidrojeolojik İnceleme Yapılmış Mıdır?

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Çorum'un Sungurlu ilçesi Karakaya köyünde açılması planlanan taş ocağı ve kırma eleme tesisine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "Proje alanının bulunduğu bölgede yer alan su kaynakları, dere yatakları ve yeraltı suları üzerinde oluşabilecek etkilerle ilgili bir hidrojeolojik inceleme yapılmış mıdır? Proje alanının Hitit Yolu projesine yakınlığı dikkate alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından herhangi bir inceleme yapılmış mıdır" diye sordu.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Çorum'un Sungurlu ilçesi Karakaya, Küçükkeşlik ve Narlık köylerinin yakınında açılması planlanan taş ocağını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bayhan, projenin bölgedeki doğal yaşam, tarım alanları ve köy yerleşimleri üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğine yönelik olarak bölge halkının yoğun itirazlarının bulunduğunu belirtti.

Proje alanının köy yerleşimlerine oldukça yakın olduğuna dikkat çekerek bazı yapıların taş ocağına yaklaşık 20 metre mesafede bulunduğu yönündeki bilgilerin kamuoyuna yansıdığını kaydeden Bayhan, yüzlerce dönümlük meyve bahçeleri ile arıcılık faaliyetlerinin bulunduğunu, aynı zamanda bölgedeki su kaynaklarının taş ocağı faaliyetlerinden olumsuz etkilenme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Bayhan, proje alanının Hitit uygarlığının önemli kültürel miras alanlarına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Hitit Yolu" projesine oldukça yakın bir konumda bulunduğuna dikkat çekti.

Bayhan, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"- Çorum ili Karakaya, Küçükkeşlik ve Narlık köyleri yakınında planlanan taş ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için yürütülen ÇED sürecinin mevcut durumu nedir? Proje için ÇED raporu hazırlanmış mıdır?"

-Söz konusu proje için Çorum Valiliği tarafından 'ÇED olumlu' kararı verildiği iddiaları doğru mudur? ÇED olumlu veya olumsuz kararını verme yetkisi hangi kurum ve makamda bulunmaktadır?

-Projede yılda yaklaşık 3,5 milyon ton taş çıkarılacağı belirtilmesine rağmen yalnızca 390 bin tonunun tesiste işleneceği, geri kalan kısmın doğrudan tren hattında kullanılacağı yönündeki beyanlar doğru mudur? Bu durum ÇED yükümlülüklerinden kaçınma anlamına gelmekte midir?

-Proje kapsamında yılda kaç patlatma yapılması planlanmaktadır? Bu patlatmaların köy yerleşimleri, tarım alanları ve hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir bilimsel değerlendirme yapılmış mıdır?

-Taş ocağının köy yerleşimlerine olan mesafesi nedir? Yerleşim alanlarına bu kadar yakın mesafede taş ocağı açılmasının mevzuata uygunluğu değerlendirilmiş midir?

-Proje alanının bulunduğu bölgede yer alan su kaynakları, dere yatakları ve yeraltı suları üzerinde oluşabilecek etkilerle ilgili bir hidrojeolojik inceleme yapılmış mıdır?

-Bölgedeki tarım arazileri, meyve bahçeleri ve arıcılık faaliyetlerinin taş ocağı faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesine ilişkin bir etki analizi yapılmış mıdır?

-Proje alanının Hitit uygarlığına ait arkeolojik alanlara ve Hitit Yolu projesine yakınlığı dikkate alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?

-Proje kapsamında yılda yaklaşık yüz bin kamyon seferi yapılacağı yönündeki değerlendirmeler doğru mudur? Bu yoğunluğun bölgedeki trafik güvenliği ve altyapı üzerindeki etkileri analiz edilmiş midir?

-Bölge halkının ve köy muhtarlıklarının projeye ilişkin itiraz ve görüşleri resmi süreçlerde dikkate alınmış mıdır?

-Projenin bölgedeki köylerin tarımsal üretimi, hayvancılığı ve yaşam koşulları üzerindeki olası etkilerine ilişkin Bakanlık tarafından yapılmış bir inceleme veya denetim bulunmakta mıdır?"

