EMEP'li Karaca, Gaziantep'te yoksul mahalle okullarında öğretmen açığına dikkat çekti

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(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'te özellikle yoksul mahallelerde bulunan okullarda yaşanan öğretmen açığına dikkati çekerek, çocukların günlerdir öğretmen olmadığı için okula gidemediğini belirtti. Karaca, "Ataması yapılmayan öğretmenler göreve başlatılsın. Çocukları okul kapısından geri gönderen bu düzen değişmeli" dedi.

EMEP'li Karaca, Gaziantep'in Cengiz Topel Mahallesi'ndeki Hatice Karslıgil İlkokulu'nda velilere "Milli Eğitim henüz görevlendirme yapmadı, bazı sınıfların öğretmeni yok" denildiğini, Vatan Mahallesi'ndeki Latife Özmimar İlkokulu'nda ise çocukların günlerdir öğretmen olmadığı için okula gidemediğini söyledi. Karaca, okul girişinde güvenliğin elindeki listeyle çocukları ve velileri geri çevirdiğini dile getirdi.

Latife Özmimar, Mehmet Ünsal, Kabasakız, Sadettin Batmazoğlu, Aysel Tekinalp, Şirinevler Bahattin Teymur ve daha birçok okulun aynı sorunla karşı karşıya olduğunu ifade eden Karaca, öğretmen açığının özellikle Gaziantep'in yoksul mahallelerindeki okullarda yoğunlaştığına dikkati çekti.

Karaca, Düztepe, Vatan, Narlıtepe, Ünaldı, Tekstilkent, Perilikaya, Şirinevler, İncilikaya, Çıksorut, Göllüce, Karşıyaka ve çevresindeki ilkokullarda sınıf öğretmeni doluluğunun yüzde 20-30'larda olduğunun aktarıldığını, geçen yıldan kalan 3 binin üzerindeki öğretmen açığının hala kapatılmadığını söyledi.

Öğretmen açığının kadrolu atamalar yerine güvencesiz ücretli öğretmenlik yoluyla giderilmeye çalışıldığını belirten Karaca, Gaziantep'te geçen yıl 3 bin 63 ücretli öğretmen çalıştırıldığını, Şirinevler Bahattin Teymur İlkokulu'nda ise 16 ücretli öğretmen ihtiyacı bulunduğunu ve bunların çoğunun pedagojik formasyonu olmadığının belirtildiğini ifade etti.

Karaca, açıklamasında iktidarın bütçe tercihlerine de şu sözlerle tepki gösterdi:

"Borsa spekülasyonlarında zenginlerin kaybını karşılamak için halkın cebinden milyarlar akıtılırken, Gaziantep'te bir sınıfa öğretmen koyacak para mı bulunamıyor? NATO karşılamaları için trilyonlar harcanırken, okula aç giden çocukların önüne bir öğün yemek koyacak, okuluna öğretmen gönderecek kaynak mı yok? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlere önlük biçmekten, tarikat cemaatlerle protokol yapıp onlara para aktarmaktan başını kaldırırsa Gaziantep'te yaşanan bu rezalete bir çift laf edebilir belki, ama sakın kalkıp kaynak yol filan demesin.

Kaynak var. Tercih var. Bu tercih de en açık haliyle Gaziantep'in yoksul mahallelerinde görülüyor: Zenginlerin parasını koruyan iktidar, emekçi çocuklarının eğitim hakkını korumuyor."

Bir çocuğun hangi mahallede doğduğunun ve hangi okula gittiğinin eğitim hakkını belirleyemeyeceğini vurgulayan Karaca, öğretmen açığının bir an önce giderilmesi çağrısında bulundu.

Karaca, "Ataması yapılmayan öğretmenler göreve başlatılsın. Okullardaki açık kadrolu ve güvenceli öğretmenlerle kapatılsın. Her çocuğun nitelikli, parasız, eşit eğitim hakkı güvence altına alınsın. Çocukları okul kapısından geri gönderen bu düzen değişmeli" dedi.

Kaynak: ANKA