Bartın-Emekliliğine 4 gün kala kazada ölen polis için tören

BARTIN'da emekliliğine 4 gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kazım Kızıl (55) için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun Akmanlar mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Zonguldak istikametine giden Kazım Kızıl yönetimindeki 74 AAC 067 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönde Recep Duran yönetimindeki 66 AS 505 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazım Kızıl, kurtarılamadı. Diğer sürücünün tedavisi sürüyor.

EŞİ İLE İKİ KIZI KATILDI

Sabah saatlerinde belediye gasilhanesinden alınan Kazım Kızıl'ın cenazesi, sirenlerle Çatmaca Mahallesi'ndeki Bartın Emniyet Müdürlüğü binası önüne getirildi. Burada düzenlenen törene; Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Kızıl'ın eşi, iki kızı ve mesai arkadaşları katıldı.

KOZLUK'TA DEFNEDİLECEK

Kızıl'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Bartın Valisi Nurtaç Arslan, konuşma yaptı; aileye ve polis teşkilatına başsağlığı diletti. Dua sonrası Kazım Kızıl, sirenler eşliğinde öğle namazında defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gönderildi. Emekliliğine 4 gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden Kızıl'ın 2011 yılından bu yana Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve 32 yıldır görevde olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,