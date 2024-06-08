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Emekli Vali Ömer Türk'ün Cenazesi İstanbul'da Defnedildi

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Vali Ömer Türk'ün cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Türk için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri Türk'ün eşi Hanife Türk ile oğlu Mehmet Ali Türk kabul etti. Cenaze törenine, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1975'te mezun olan Ömer Türk, Adana'nın Pozantı, Uşak'ın Ulubey, Erzurum'un Tortum ve Çanakkale'nin Çan ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 1988'de mülkiye müfettişliğine başlayan Türk, İçişleri Bakanlığında birçok hizmette bulunduktan sonra 1999'da mülkiye başmüfettişiyken Iğdır Valiliğine atandı. Türk, emekli olduktan sonra 2004'te Kadir Topbaş döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başmüşaviri olarak 5 yıl görev yaptı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Vali Ömer Türk'ün cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Türk için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri Türk'ün eşi Hanife Türk ile oğlu Mehmet Ali Türk kabul etti.

Cenaze törenine, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1975'te mezun olan Ömer Türk, Adana'nın Pozantı, Uşak'ın Ulubey, Erzurum'un Tortum ve Çanakkale'nin Çan ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

1988'de mülkiye müfettişliğine başlayan Türk, İçişleri Bakanlığında birçok hizmette bulunduktan sonra 1999'da mülkiye başmüfettişiyken Iğdır Valiliğine atandı.

Türk, emekli olduktan sonra 2004'te Kadir Topbaş döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başmüşaviri olarak 5 yıl görev yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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