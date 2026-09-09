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Emekli Uzman Çavuşlar, özlük haklarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattı

Emekli Uzman Çavuşlar, özlük haklarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattı
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TEMUD bünyesinde bir araya gelen emekli uzman çavuşlar, özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleki mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Ulus Atatürk Heykeli önünde imza kampanyası başlattı. Kampanya, 18 Eylül'e kadar devam edecek.

(ANKARA) - TEMUD bünyesinde bir araya gelen emekli uzman çavuşlar, özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleki mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Ulus Atatürk Heykeli önünde imza kampanyası başlattı. Kampanya, 18 Eylül'e kadar devam edecek.

Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği (TEMUD) bünyesinde bir araya gelen emekli uzman çavuşlar, özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleki mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yürüttükleri hak mücadelesini sürdürüyor.

Daha önce Kayseri'den Ankara'ya "Kahramanlara Hak Yürüyüşü" gerçekleştiren emekli uzman çavuşlar, bu kez Ulus Atatürk Heykeli önünde imza kampanyası başlattı.

Emekli uzman çavuşların, taleplerinin kamuoyuna duyurulması ve ilgili kurumlara iletilmesi amacıyla başlattıkları imza kampanyası 18 Eylül'e kadar sürdürecek.

TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici, "Vatanımızın ve milletimizin güvenliği için yıllarca fedakarca görev yapan uzman çavuşlarımızın hak ve adalet mücadelesine destek olmak için tüm vatandaşlarımızı imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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