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Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Mekke Anlaşması için TBMM onayı istedi

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Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Mekke Anlaşması için TBMM onayı istedi
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Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın sonuçlarının ciddi biçimde ele alınmasını istedi. Sürecin TBMM'nin bilgilendirmesi ve onayıyla yürütülmesini, anlaşmanın olası riskleri ve Türkiye'den beklenebilecek katkıların açıklanmasını istedi.

(ANKARA)- Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, " Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın sonuçları artık ciddi biçimde ele alınmalıdır. Süreç TBMM'nin bilgilendirilmesi ve onayıyla yürütülmeli, kamuoyu mümkün olduğunca şeffaf biçimde bilgilendirilmeli, bilgi ve iletişim yönetimi titizlikle yürütülmelidir" dedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından "Mekke Anlaşması" başlıklı paylaşım yaptı. Bağcıoğlu şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları, bölgemizde daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek; enerji ve deniz ticareti üzerinden dünyayı da etkileyebilecek bir noktaya geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın sonuçları artık ciddi biçimde ele alınmalıdır. TBMM tatilde olsa da olağanüstü toplantıya çağrılmalı, anlaşmanın hükümleri, olası riskleri ve Türkiye'den beklenebilecek katkılar bugüne kadar açıklanmalı idi. Üç ülkenin genelkurmay başkanlarının Suudi Arabistan'a verilebilecek desteği görüşmek üzere toplantıya çağrılması, bu soruları daha da önemli hale getiriyor. Tartışmayı yalnızca 'Türkiye asker gönderecek mi?' sorusuna sıkıştırmamalıyız. Hava savunması, erken uyarı, istihbarat, teknik destek ve savunma sanayii ürünleri de askeri desteğin farklı biçimleridir.

Yunanistan'ın Suudi Arabistan'daki Patriot sistemi ve Fransa'nın Yanbu'nun korunmasına yönelik desteği, askeri katkının farklı biçimler alabileceğini gösteriyor. Bu örnekler Türkiye'nin aynı adımları atması gerektiği anlamına gelmez. Her seçenek, taşıdığı riskler, güvenliğimiz, Türkiye'nin milli hak ve menfaatleri bakımından ayrıca değerlendirilmelidir. Anlaşma, NATO'nun beşinci maddesi gibi anlatılarak 'Türkiye bir saldırıda otomatik olarak çatışmaya girer' algısı oluşturulursa, daha sonra atılacak temkinli ve tutarlı adımlar bile uluslararası alanda Türkiye'nin taahhütlerini yerine getiremediği şeklinde yorumlanabilir. Bu, ülkemizin güvenilirliği açısından sorun yaratır. Dolayısıyla süreç TBMM'nin bilgilendirilmesi ve onayıyla yürütülmeli, kamuoyu mümkün olduğunca şeffaf biçimde bilgilendirilmeli, bilgi ve iletişim yönetimi titizlikle yürütülmelidir."

Kaynak: ANKA
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