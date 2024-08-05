Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, son yolculuğuna uğurlandı.

Uluslararası Savunma Danışmanlık, İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT) kurucusu, eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi de olan ???????Tanrıverdi için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul milletvekilleri, arkadaşları, emekli komutanlar ile sevenleri katıldı.

Tanrıverdi'nin eşi Füsun Tanrıverdi ve oğlu Melih Tanrıverdi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

"Bize çok çalışmayı vasiyet etti"

Melih Tanrıverdi, AA muhabirine, babasının çok çalışmayı vasiyet ettiğini, kendisinin de son nefesine kadar çalıştığını söyledi.

Ailesi olarak Adnan Tanrıverdi'yi çok müşfik bir insan ve baba olarak tanıdıklarını belirten Melih Tanrıverdi, "Bize 'Başkaları 8 saat çalışıyorsa siz günde 10 saat çalışın, başkaları günde 12 saat çalışıyorsa siz 16 saat çalışın' derdi. 'Başarının başka bir yolu yok.' derdi. Bilgiye çok önem verirdi. Bilginin edinilmesi, tasnif edilmesi ve kullanılması konusunda uzmanlığı olan bir insandı. Gerek silahlı kuvvetlerde görev yaptığı dönemde gerekse emekliliğinden sonra." ifadesini kullandı.

"Darbelerin hiçbirinde yer almamakla övünürdü, milli iradenin yanında durdu"

Melih Tanrıverdi, babasının Türkiye'deki darbelerin hiçbirinde görev almadığı konusunda özellikle övündüğünü kaydetti.

Silahlı kuvvetlerde görev yapıyor olmasına rağmen; babasının ne 70 darbesinde, ne 80 darbesinde, ne de 28 Şubat'ta görev almadığını dile getiren Tanrıverdi, "Emekliliğinden sonra sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarıyla ön plana çıktı. Milli iradenin ön plana çıkartılması konusunda önemli çalışmalar yaptı ve vesayet rejimine karşı durdu sürekli." diye konuştu.

"Hiçbir zaman silahlı bir oluşumun içinde yer almadı"

Çocukluklarında babalarını çok çalıştığı için fazla göremediklerini ifade eden Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"80 yaşında vefat etmiş olmasına rağmen vefat ettiği zamana kadar sürekli çalıştı. Dönüp baktığımızda Adnan Tanrıverdi hakkında doğru yalan pek çok şey duyuyoruz. Basında ve diğer yerlerde ama gerçeği şu ki yaptığı tüm çalışmalarında vesayet rejimine karşı durdu ve bunu sivil inisiyatifle gerçekleştirdi. Hiçbir zaman silahlı bir oluşumla ilgili bir şeyin içinde yer almadı. Babamın kurduğu askeri danışmanlık şirketi, her zaman için teknik çalışmalar yürüten bir şirket oldu. Sivil toplumda yaptığı çalışmaları da tamamen bununla ilgili oldu. Adnan Tanrıverdi, bilgi, çalışma ve inanç esasları üzerine dayalı bir insandı. Bir kanaat önderiydi belki diyebiliriz. Bu özellikleriyle ön plana çıktı sürekli. Yaptığı çalışmaların tamamı bunlara dayanıyordu. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah."

"Darbelere karşı her zaman dik bir duruş sergilemişti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin oğlu Melih Tanrıverdi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Çalışmayı, gayreti, bilgiyi önemseyen, milli iradeden yana hep tavır alan ve her seferinde darbelere karşı dik bir duruş sergilemiş haliyle örnek bir şahsiyetimizi bugün ahirete uğurlayacağız. Rabbim tekrar makamını ali etsin. Geride bıraktığı başta oğlu Melih Bey ve diğer evlatları ve yakınları olmak üzere bütün sevenlerine de baş sağlığı diliyoruz. Sabr-ı cemil niyaz ediyoruz."

Cenaze namazının ardından Tanrıverdi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu dualarla omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Ardından Tanrıverdi'nin cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.