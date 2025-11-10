Emekli Öğretmen Mehmet Demir, Okçulukta Türkiye Rekorları Kırdı

ADANA'da emekli öğretmen Mehmet Demir (60), 50 yıldır sürdürdüğü okçuluk sporunda Türkiye rekorları kırdı. Organik yay ve ok üretimi de yapan Demir, yetiştirdiği sporcular ve ustalarla başarılara imza attı. Demir, "Ecdattan kalan bu mirası gençlere ve gönüllülere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Kentte yaşayan emekli sınıf öğretmeni Mehmet Demir, çocuk yaşlarda başladığı okçuluk tutkusunu 35 yıllık meslek hayatında da sürdürdü. Demir, okçuluk sporunda Türkiye rekorlarına imza attı. Yetiştirdiği birçok öğrenciyle de başarı elde eden Mehmet Demir, dün gerçekleştirilen Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası'nda 3 öğrencisiyle birlikte yarıştı. Demir, 10 yaşından itibaren okçulukla ilgilenmeye başladığını belirtirken, yıllar içinde organik yay üretimi de yaptığını söyledi. Kendi ürettiği yay ve oklarla yarışmalara katılan Mehmet Demir, elde ettiği derecelerin ardından bu alanda ustalaştığını söyledi.

Öğrencilerine hem okçuluğu hem de yay yapımını öğrettiğini aktaran Demir, "Milli geleneğimiz olan okçuluğu gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Öğretmenlik yaptığım dönemde okul çıkışlarında ok ve yay yaparak kendimi geliştirdim. İlk başta hobi olarak başladım, zamanla ustalaştım. Şimdi hem gençlere bunu aktarıyor hem de yarışmalarda mücadele etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'HEM YAY ÜRETTİM HEM SPORCU YETİŞTİRDİM'

Okçulukla tanışma sürecini Demirören Haber Ajansı'na anlatan Mehmet Demir, "Bizim usule göre organik yay; manda boynuzu, büyükbaş hayvanın arka ayak tendonları ve mersin balığının hava kesesinin birleşiminden oluşur. Ben aslında organik yay üretmek için yola çıktım ancak malzeme temininde sıkıntı yaşadığımız için laminasyon yay kullanmaya döndük. Yayı yaptığınızda test etmek zorundasınız. Böylece hem yay ürettik hem denedik hem de sporcu yetiştirdik" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN SENE REKOR KIRDIM'

Geçen yıl 459 metre ile Türkiye rekoru kırdığını belirten Demir, yetiştirdiği sporcuların da dereceler elde ettiğini söyledi. Mehmet Demir, "Yetiştirdiğim sporcular da Türkiye rekorları kırdı. Yaptığımız ok ve yaylar bu rekorları kırabilecek nitelikte. Fetih Kupası'nda bir dönem dünya 3'üncülüğümüz var. Ecdattan kalan bu mirası gençlere ve gönüllülere aktarmaya çalışıyoruz. Adana'da düzenlenen Remy-i Sedad müsabakalarına da bu amaçla katılıyoruz. Burada ip altından uzun mesafe atışları gerçekleştirerek müsabakada yer aldık" dedi.

OKÇULUK TÜRKİYE'DE GELİŞİYOR

Öğretmenlik yıllarında da okul çıkışlarında yay ve ok üretmeye devam ettiğini söyleyen Demir, okçuluğun Türkiye'de yeniden yaygınlaştığını aktardı. Mehmet Demir, "5-6 yıl önce okçuluk yapan sporcu sayısı 4-5 bin civarındaydı, bugün 30 bine ulaştı. Bu iş olimpiyatlara girerse çok daha fazla sporcu katılır diye düşünüyorum. Adana'da şu anda yaklaşık 400 civarında sporcu var. Ben uzun mesafe atıcı yetiştiriyorum, 400, 500, 600 metre atan 20 civarında yetiştirdiğim özel sporcularım var" diye konuştu.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,