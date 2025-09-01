Emekli Deniz Yarbay İz Metin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Deniz Yarbay İz Metin Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kanser tedavisi gören emekli Deniz Yarbay İz Metin, İzmir'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Emekli Deniz Yarbay İz Metin, İzmir'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi gördüğü hastaneden bir süre önce taburcu edilen, 2 çocuk babası 68 yaşındaki Metin, Foça ilçesindeki evinde dün yaşamını yitirdi.

Metin için Foça Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

İz Metin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında camiden cenaze arabasına kadar taşındı.

Metin'in cenazesi, Foça Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Metin'in ailesi ve yakınları ile Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, bazı askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İz Metin'in Türkiye ile Yunanistan arasında 1996 yılında yaşanan Kardak krizi sırasında Sualtı Taarruz (SAT) Grup Komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

