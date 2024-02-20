Elon Musk, beyin çipiyle bilgisayar faresinin kontrol edilebildiğini açıkladı

Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Musk, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında (spaces) ilk kez beyin çipi takılan kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Elon Musk yaptığı açıklamada, Neuralink'ten beyin çipi nakledilen ilk insan hastanın tamamen iyileştiğini ve düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar faresini kontrol edebildiğini söyledi.

SADECE DÜŞÜNEREK HER CİHAZ KONTROL EDİLEBİLECEK

Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünün sağlandığını aktarmıştı.

İLK HEDEF BİLGİSAYAR İMLECİ VE KLAVYE KONTROLÜ

Neuralink, çipi beynin hareket etme kabiliyetini kontrol eden bir bölgesine cerrahi olarak yerleştirmek için bir robot kullandığını belirterek, ilk hedefin insanların düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmesini sağlamak olduğunu ekledi.

"ÇİPLER, OBEZİTE VE OTİZM TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK"

Musk'ın Neuralink için büyük hedefleri var ve çiplerin obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için kullanılabileceğini söylüyor.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı belirlenmişti. Firma, eylül ayında insan deneylerine katılım için onay aldıktan sonra geçen ay ilk insan hastasına başarılı bir şekilde çip yerleştirdi.

ENGELLİ BİREYLERİN HAYAT KALİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.