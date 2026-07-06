Orta'da Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı düzenlendi

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde Geleneksel Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı düzenlendi.

Elmalık köyü muhtarlığı ile Elvan Seyyid Sosyal Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneğince Elvan Seyyid Türbesi alanında düzenlenen programda, geleneksel ağa seçimi yapıldı.

Programda konuşan Vali Hüseyin Çakırtaş, Elmalık'ın yeniden belediye statüsüne kavuşması konusunda yürütülen çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

Devletin ilgili kurumları nezdinde önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Çakırtaş, sürecin takip edildiğini ifade etti.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da Elmalık'ın yeniden belediye statüsü kazanacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Belediye demek yol, TOKİ, hizmet ve kalkınma demektir. Elmalık'ın hak ettiği hizmetlere kavuşacağına inanıyorum. Bizler de üzerimize düşen her konuda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı İsmail Kargulu, siyasi parti temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.