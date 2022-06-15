Elmalı'da sürü yönetimi kursu açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elmalı'da sürü yönetimi kursu açıldı

AA - Ali Karataç - Güncel
 - Güncelleme:
Elmalı'da sürü yönetimi kursu açıldı

Elmalı ilçesinin Afşar Mahallesi'nde, Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürü yönetimi kursu düzenlendi.

Elmalı ilçesinin Afşar Mahallesi'nde, Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürü yönetimi kursu düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık bin çoban bulunduğunu söyledi.

100'den fazla küçükbaş hayvanı olanların sürü yönetimi kursu almasının zorunlu hale getirildiğine dikkati çeken Boğatimur, "Sürü yönetimi belgesi alanları yıllık 6 bin lira Bakanlığımızın desteğinden faydalandırıyoruz. Şimdiye kadar 70 çobanımız bu destekten faydalandılar. Kurslarımız iki hafta boyunca devam edecek." diye konuştu.

Ziraat Bankası Elmalı Şubesi Müdürü Mevlüt Gücel de kursiyerleri ziyaret ederek genç çiftçilere yönelik verilen 10 yıllık 500 bin lira üst limitli kredilendirmeyle ilgili bilgi verdi.

AA / Ali Karataç - Güncel

Hisarcık Elmalı Afşar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title