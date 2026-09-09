Motosikletli, hafriyat kamyonuyla çarpıştı! Ölümden kıl payı kurtuldu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyat kamyonuyla motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletli, yaralı halde hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
MOTOSİKLETLİ, ÇARPIŞMAYLA YOLA SAVRULDU
Çorlu-Ergene çevre yolunda meydana gelen kazada, E.E. idaresindeki motosiklet, A.Ö. yönetimindeki 35 BKP 768 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA