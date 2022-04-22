Elektriği Kesilen Yurttaşı Ziyaret Eden Kılıçdaroğlu: "Herkesin Karnının Doyması Lazım. Aksi Halde Memlekette Huzursuzluk Olur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Mamak'ta elektrikleri kesilen İbrahim Öztürk'ü evinde ziyaret etti. Öztürk, Kılıçdaroğlu'na; "Kağıt, plastik toplayarak geçimimi sağlıyorum. Simit satıyorum. Elektriğim kesik. Yaşantım bu, evimde hiçbir şeyim yok. İnşallah insanlarımız da bunları anlar artık" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Bu memlekette yaşıyorsak, herkesin karnının doyması lazım. Herkesin iş güç sahibi olması lazım. Aksi halde memlekette huzursuzluk olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde elektrikleri kesilen İbrahim Öztürk'ü, CHP İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile birlikte ziyaret etti. İbrahim Öztürk evde, Kılıçdaroğlu'na şunları söyledi:

"Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüm. 16 sene kaldım. Gazi Yetiştirme Yurdu'ndan yaşım dolduğunda çıktım. Kağıt, plastik toplayarak geçimimi sağlıyorum. Simit satıyorum. Elektriğim kesik. Bir buçuk iki aydır. Yeni yeni kendimizi toparladık. Simit satıyoruz, camekanda, belediyenin verdiği. Tek çaremiz, umudumuz sizsiniz. Yaşantım bu, evimde hiçbir şeyim yok. Mamak Belediyesi'ne başvuru yaptım, evimin gelip incelenmesini, hiçbir şeyimin olmadığını, yurtta büyüdüğümü, bizzat sosyal hizmetler başkanı ile görüştüm. Evime birini gönderdi, inceletti. 'Biz sana her şeyi alacağız' dedi. Ne gelen var ne giden. Üç ay oldu."

"İNŞALLAH İNSANLARIMIZ DA BUNLARI ANLAR ARTIK"

Kılıçdaroğlu'nun "Günde ne kadar çalışıyorsun" sorusuna Öztürk, "Sabah 5 buçukta kalkıyorum, 6'da dolmuşa biniyorum, 6 buçukta camekanı açmış oluyorum. Ramazan ayı, 150-200 simit satarsak kapatıyoruz, 3-3 buçukta. Bir tavada yemek yapıyorum. Umudumuz siz kaldınız, başka kimse yok. İnşallah insanlarımız da bunları anlar artık" dedi.

Bunun üstüne Kılıçdaroğlu da şunları söyledi:

"Anlaması lazım. İnsanların anlaması lazım. Bu memlekette yaşıyorsak, herkesin karnının doyması lazım. Herkesin iş güç sahibi olması lazım. Aksi halde memlekette huzursuzluk olur. Çalışıyorsun, alın teri döküyorsun. 3-5 kuruş kazanıyorsun, ama yetmiyor. Yetmesi lazım. Senin de mutlaka bir hedefin vardır, hayallerin vardır. Herkesin hedefi var, hayalleri var. Babasının beklentileri var. Onun için de düzenli bir gelirinin olması lazım. Devlet dediğin bu imkanı sağlar insana. Sağlamıyorsa, o zaman devleti yönetenler görevini yapmıyor demektir."