Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Haberler.com'a konuştu: Elbistan'da 3 bin konteynerlik mahalle kuruluyor

Afet Koordinasyon Valisi Gökmen Çiçek ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulacak 3 bin konteynerlik mahallenin kurulması çalışmasını anlattı. Konteyner kentte 15 bin insanın barınmasını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Zorluoğlu, "Tahminimiz ve hedefimiz 15-20 günde büyük ölçüde tamamlanmasını sağlamak. Cumhuriyet Mahallesinde de 250 konteynerlik bir alan daha hazırlanıyor." dedi.

Haberler.com'a konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaklaşık 200 dönümlük Elbistan'ın en büyük operasyon merkezinde, 3 bin konteynerlik bir mahallenin kurulması çalışmalarını anlattı.

15 BİN İNSAN BARINACAK

"Burası Yunus Emre Mahallesinde yaklaşık yarım metrelik kot farkı olan 200 dönümlük bir tarlaydı. Taş ocaklarını açtırarak önce kot farkını taş ile doldurduk; zemin düzleştirmesi yaptık. Bir yandan da kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarını yürütüyoruz." diyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, alana kurulacak yaklaşık 3 bin konteynerde 15 bin insanımızın barınmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

1 YIL YAŞANABİLECEK ŞEKİLDE PLANLANDI

Planlamanın Elbistanlı depremzedelerin burada 1 yıl yaşayabileceği biçimde yapıldığına dikkat çeken Zorluoğlu, konteynerlerin 2 odası, mutfağı, banyosu, tuvaleti, sıcak suyu, tüm gereksinimleri ve tefrişiyle birlikte hazırlandığını bildirdi.

"HEDEFİMİZ 15-20 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLAMAK"

Zorluoğlu Elbistan'da kurulmakta olan konteyner mahalleye ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü: "3 bin konteynerin 2 binini MÜSİAD, bin adedini de DEİK sağlıyor. Burası bir mahalle olacak; mescidi, çocuk oyun alanları, aş evi, sosyal marketler gibi tüm sosyal donatıları da içerisinde yer alacak. Öte yandan bu noktayı özellikle seçtik; okula çok yakın. Yine spor salonu çok yakın, burası da gençlerin ve yetişkinlerin sosyalleşmesi için büyük avantaj sağlayacak. Bu bölge 7 gün içerisinde konteyner konacak hale gelecek, planlamamız bu şekilde. Tahminimiz ve hedefimiz 15-20 günde büyük ölçüde tamamlanmasını sağlamak. Cumhuriyet Mahallesinde de 250 konteynerlik bir alan daha hazırlanıyor. Nispeten daha küçük bir yaşam alanı, inşallah Pazartesi günü her şeyiyle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz."