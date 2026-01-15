Haberler

Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Bingöl'de 209 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Bingöl'de 209 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle toplam 209 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Bingöl'de, kar ve tipi nedeniyle 209 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baskil'de 5, Maden'de 5 ve Sivrice'de 15 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 25 köyün yolunu kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.

Siirt

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 131 köy yolundan 81'inin yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kentte dün etkili olan yağış nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirvan'da 25, Pervari'de 20 ve Eruh'ta ise 5 kapalı köy yolunda karla mücadele çalışması yapılıyor.

???????- Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Beytüşşebap'ta 9 ve Uludere'de 3 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki ana ve ara arterleri kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.

Batman

Batman'da kar yağışı nedeniyle 45 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Kozluk'ta 3, Sason'da 42 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.???????

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 25, ilçelerden Adaklı'da 10, Genç'te 19, Karlıova'da 4, Kiğı'da 5, Solhan'da 10, Yayladere'de 3 ve Yedisu'da 1 olmak üzere 77 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

Bu arada, kar yağışının yoğun olduğu Karlıova ilçesi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı