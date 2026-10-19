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Elazığ Sivrice'de Muhtarlar Günü töreninde Metin Orhan muhtarlığın önemini anlattı

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene kamu kurumlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı; Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Orhan muhtarlığın önemine değindi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Orhan, törende muhtarlığın önemine değindi.

Törene, kamu kurumlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
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