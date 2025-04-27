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Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 21.09'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 11,31 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve şu an için olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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