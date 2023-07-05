Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ASL 023 ile 23 AAL 762 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.