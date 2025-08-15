Otomobiller çarpıştı: 10 yaralı
Elazığ'da çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YOL AYRIMINDA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI
Kaza, öğleden sonra Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. A.F. yönetimindeki 44 AGJ 430 plakalı otomobil ile 34 ANE 770 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araç da savruldu.
2'Sİ AĞIR 8 YARALI
İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2'si ağır, 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel