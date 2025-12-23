Haberler

Ağın'da TOKİ tarafından yapılan 142 sosyal konutun anahtar teslimine başlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan 142 konutun anahtar teslimine başladı. Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, bazı hak sahiplerine anahtarı teslim etti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan 142 konutun anahtar teslimine başlandı.

TOKİ tarafından Kuzgeçe Mahallesi'nde yapılan 142 konutun teslimine başlandı.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, bazı hak sahiplerine anahtarı teslim ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
