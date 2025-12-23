Ağın'da TOKİ tarafından yapılan 142 sosyal konutun anahtar teslimine başlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan 142 konutun anahtar teslimine başlandı.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, bazı hak sahiplerine anahtarı teslim ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.