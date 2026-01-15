Haberler

Elazığ'da kamyonet takla attı: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Malatya kara yolunda kontrolden çıkarak takla atan kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya kara yolu Hankendi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AZ 338 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oluyor! İşte masadaki tek rakam

Masada tek rakam var! İşte bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı

Ülke genelinde dev operasyon: Bir günde yüzlerce kişi yakalandı
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oluyor! İşte masadaki tek rakam

Masada tek rakam var! İşte bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Yıldız isme yaptığı teklif ortaya çıktı