Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında, araç bariyere çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Elazığ- Malatya kara yolunun 45'inci kilometresinde E.A'nın kullandığı 23 EA 974 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Ramazan Bulut olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.