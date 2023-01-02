Okul bahçesinde dehşet! Arkadaşı tarafından bıçaklanan öğrencisi hayatını kaybetti Güncel Haberler Türkiye, Mersin'de okul tuvaletinde sınıf arkadaşını öldüren 12 yaşındaki çocuğu konuşurken bir kötü haber de Elazığ'dan geldi. Palu ilçesinde okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi. Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. MERSİN'DE DE 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ Geçtiğimiz ay da Mersin'de sınıf arkadaşını okulun tuvaletinde hortumla dövdükten sonra bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci, ülkede gündem olmuştu. E.Ö. tutuklanıp ıslahevine gönderilmişti. Kaynak: AA / Güncel Elazığ 3. Sayfa Güncel Haberler

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