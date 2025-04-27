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Elazığ'da 'Öğretmen Akademileri' Programı Düzenlendi

Elazığ'da 'Öğretmen Akademileri' Programı Düzenlendi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen 'Biyografi Akademisi' programında ünlü şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu ele alındı. Programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Öğretmen Akademileri" programı yapıldı.

Yusuf Karabatak Öğretmen Evi ve Akşam Sanat okulu Konferans Salonu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla "Öğretmen Akademileri" kapsamında düzenlenen "Biyografi Akademisi" programında Şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu ele alındı.

Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, programa katılan konuklar ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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