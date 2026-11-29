Elazığ'da karşı şeride geçen panelvan devrildi, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'da 06 DV 4177 plakalı panelvan, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kekliktepe Kavşağı mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Elazığ'da panelvanın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
A.U'nun kullandığı 06 DV 4177 plakalı panelvan, Elazığ- Bingöl kara yolunun Kekliktepe Kavşağı mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA