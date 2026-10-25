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Elazığ'da kamyonun altında sıkışan yaya kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

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Elazığ'ın Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Araç altında sıkışan yaya, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kamyonun çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.???????

Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın altında sıkışan yaya, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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