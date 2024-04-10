Elazığ'da Huzurevinde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Elazığ'da Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik tarafından Elazığ Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde organize edilen bayramlaşma programına, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşleriyle birlikte katıldı.

Vali Toraman ve beraberindekiler, huzurevi sakinleriyle görüşerek, bayramlarını kutladı, onlara karanfil hediye etti.