Gönüllü doktor ve gençler sağlık taraması ve ilk yardım eğitimi için köy yollarında

Elazığ'da gönüllü doktor ve gençler, kırsalda yaşayan vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştiriyor, ilk yardım eğitimi veriyor ve soba zehirlenmelerine karşı bilgilendirme yapıyor.

Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu bünyesindeki gönüllü doktor ve gençler, kış aylarında yaşlılar, kronik hastalar ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmak için harekete geçti.

Kırsalda köyleri gezen ekipteki doktorlar, yaşlı ve hastaların tansiyon, şeker ölçümü ve genel muayenelerini gerçekleştiriyor, ihtiyaç duyulan hastalar için yönlendirmelerde bulunuyor.

Ekipte yer alan gönüllü gençler de doktorların kontrolünde köy sakinlerine temel ilk yardım uygulamalarını gösteriyor, kış aylarında artan soba zehirlenmelerine karşı bilgilendirme yapıyor.

Şimdiye kadar 6 köye giden gönüllülerin bir durağı da merkez Kuyulu köyü oldu.

" Elazığ'daki tüm köyleri gezerek bu çalışmayı sürdüreceğiz"

STK Platformu Dönem Sözcüsü Erhan Eğit, AA muhabirine, kış aylarında kırsalda yaşayanların yaşamlarını kolaylaştırmak için seferber olduklarını söyledi.

İklim koşullarından dolayı kırsalda yaşayan yaşlı ve hastaların ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Eğit, şunları kaydetti:

"Gönüllü doktorlarımız ve tıp öğrencilerimizle birlikte köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarımızın sağlık durumlarını kontrol ediyor, ihtiyaçlarını soruyoruz. Doktorlarımız sağlık taramalarını yaparken gönüllü kardeşlerimiz de yaşlılarımızla ilgileniyor, yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Sağlıklarını kontrol etmiş oluyoruz. Kar kışta sorun yaşamamaları için yaşlı ve hastalarımızın gönlüne dokunuyoruz."

Köylerdeki diğer vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Eğit, köy kahvesinde soba zehirlenmelerine ilişkin bilinçlendirme çalışması yaptıklarını bildirdi.

Eğit, "Soba zehirlenmelerinde ilk 60 saniyenin ne kadar önemli olduğunu hekimlerimiz anlattı. Temel ilk yardım konusunda da her evde ve köy kahvesinde bilgilendirme yapıyoruz. Elazığ'daki tüm köyleri gezerek bu çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yaşlılarımızın en büyük ihtiyacı ilgi ve sohbet"

Gönüllülerden Bilal Yakar da yürütülen iyilik çalışmasında bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Kırsal bölgelerdeki vatandaşlara yardım eli uzattıklarını kaydeden Yakar, şöyle konuştu:

"Kırsaldaki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmeye çalışıyoruz. İnsanlara yardım ediyoruz. Eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Yaşlı hastaların hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey ilgi ve sohbet. Onlarla vakit geçiriyoruz, durumlarını kontrol ediyoruz. Sağlık sorunları olanları evde sağlık hizmetlerine veya hastanelere yönlendiriyoruz. Bir nebze de olsa hayatlarına dokunmak bizi mutlu ediyor."

"Allah devletimize ve gençlerimize zeval vermesin"

Kuyulu köyünde yaşayan 81 yaşındaki Ümit Çelik ise yaşlılığa bağlı birçok hastalığının olmasından dolayı zor bir hayat yaşadığını söyledi.

Gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, "Eşimle yaşıyoruz. Gençler geldi, sağlık durumumuz ve ihtiyaçlarımızla ilgilendiler. Bu ziyaret bizi çok mutlu etti. Allah devletimize ve gençlerimize zeval vermesin. Onların ziyareti bizi çok duygulandırdı. Teşekkür ederim herkese." ifadelerini kullandı.