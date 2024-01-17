Elazığ'da Göçerler İçin Yeni Yaşam Alanı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hayvancılık yapan göçerlerin onlarca yıllık çadır çilesi, "Kışlak Projesi" ile sona erdi.

Hayvanlarını beslemek için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek durumunda kalan ve ömürlerini sürülerinin peşinde geçiren göçer ailelere iyi bir yaşam alanı sunmak için Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün işbirliğiyle "Kışlak Projesi" hazırlandı.

Bu kapsamda ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, belediye mücavir alanı içerisinde yer alan mera vasfındaki yaklaşık 270 dönüm alana 65 ailenin konaklayabileceği 65 konteyner kuruldu.

İçerisinde banyosu, tuvaleti olan konteynerlerin bulunduğu alana yol yapıldı, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik gibi altyapı hizmetleri sağlandı.

Göçer ailelerin, kura ile belirlenen konteynerlere yerleşimi sürüyor.

"Burası bir yaşam alanı haline geldi"

Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, AA muhabirine, ilçede geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan ailelere rahat bir yaşam sağlamak için bu projeyi uyguladıklarını söyledi.

İlçede 65 göçer aile tespit ettiklerini belirten Dilekli, "Aileler ilçe merkezinde mevcut evlerinin yakınlarında, sokak ve mahalle aralarında çadır kurup, hayvanlarını orada besliyorlardı. Bu çok sağlıksız bir durumdu. Bu ailelerimizin okula giden çocukları var. Bunları da dikkate alarak ilçe merkezine yakın bir konum seçtik. Bu proje ile ilçe merkezi daha hijyenik bir konuma gelecek." dedi.

Dilekli, 270 dönüm yerleşim alanı, 500 dönüm de otlak alanı olacak şekilde projeyi uyguladıklarını, 10 milyon lira bütçe ile 65 parsel oluşturduklarını aktardı.

Amaçlarının çadır hayatındaki zorlukların önüne geçmek olduğuna işaret eden Dilekli, "Bütün konteynerlere kanalizasyon bağlantısı yaptık. Su ve elektrik bağlantılarını da yaptık. Burası elektrik, su, kanalizasyon ve altyapısıyla bir yaşam alanı haline geldi. Konteynerlerimizde tuvalet ve banyo ile ailelerin ihtiyaç duyacağı her şey olacak. Projeye elimizden gelen bütün imkanları kullandık. Bir ay önce inşaat faaliyetlerini bitirdik. Ailelerimize kura ile yerlerini teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Dilekli, bölgede tarımla uğraşan vatandaşların da hakkını korumak için alanın etrafının telle çevrilip, sürülerin kameralarla takip edileceğini dile getirdi.

İleride projeye ek olarak modern hayvancılık için veteriner desteği ve hayvan kesim alanı gibi çalışmalar da yapacaklarını ifade eden Dilekli, bunun durağan değil dinamik bir proje olduğunu kaydetti.

65 aile ile başladıkları çalışmayı ileride bu işle uğraşan diğer göçer aileleri de dahil ederek genişletmeye çalışacaklarını anlatan Dilekli, "Bu Türkiye'de ilk defa uygulanan bir proje. Pilot proje olarak da adlandırabiliriz. Başarılı olması durumunda Türkiye'nin tüm bölgelerindeki göçer aileler için de uygulanması söz konusu olacak." diye konuştu.

"Önceden eşeklerle su taşıyorduk"

4 çocuk annesi, 40 yaşındaki Çiğdem Demiral da yıllardır hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Allah devletimizden razı olsun. Buraya su, elektrik ve konteyner getirdi. Burası sıcak yemek yapıp, ellerimizi rahat yıkayacağımız bir alan oldu. Önceden eşeklerle su taşıyorduk, şimdi sıcak suyumuz var. Yol sıkıntımız da çözüldü. Hayatımız çadırlarda geçiyordu. Bu konteyner güzel ve daha güvenli. Yağmur yağdığı, rüzgar geldiği zaman uçma, yırtılma durumu yok. Çocuklarımız okula rahat gidip geliyor. Güzel bir ortamda ders çalışma imkanı oluyor."

Kendilerine bu imkanın sağlanmasından mutluluk duyduklarını vurgulayan Demiral, "Devletimiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz razıyız. Bu meslek çok zor, kimse artık yapmıyor. Bize sağlanan bu konfor olmasaydı biz de yapamazdık. Bu atalarımızdan kalan bir meslek, severek yapıyoruz." dedi.

"Yıllardır bu elektrik ve suyun hasretini çekiyorduk"

Hülya Demiral da kendilerine imkan sağlayanlara teşekkür ederek, artık daha mutlu ve huzurlu olduklarını söyledi.

Demiral, "Güzel imkanlar sağladılar bize. Daha önce elle su çekiyorduk. Her şeyi kendi gücümüzle yapıyorduk. Şimdi imkanlar çok güzel oldu. Kaymakam bizimle çok yakından ilgileniyor. Yıllardır bu elektrik ve suyun hasretini çekiyorduk. Şimdi ayağımıza geldi, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Suphi Demiral ise önceleri ilkel bir yaşam sürdüklerini, şimdi ise hayat şartlarının çok iyi duruma geldiğini kaydederek, "Sağ olsun, devletimiz bize bakıyor. Burada hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. İmkanlarımız çok iyi." ifadelerini kullandı.