Elazığ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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Elazığ'da devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
D.Ö'nün kullandığı 10 FY 352 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yolüstü köyü mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada araçtaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA