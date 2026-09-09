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Elazığ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Elazığ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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Elazığ'da devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

D.Ö'nün kullandığı 10 FY 352 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yolüstü köyü mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada araçtaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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