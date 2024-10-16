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Elazığ'da Deprem Sonrası Düşen Sıva Parçaları 4 Kişiyi Yaraladı

Elazığ'da Deprem Sonrası Düşen Sıva Parçaları 4 Kişiyi Yaraladı
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Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da birçok bina hasar gördü. Düşen sıva parçaları nedeniyle 4 kişi yaralandı, ayrıca bir otomobil ters döndü ve başka bir kişi balkonundan atlama tehlikesi yaşadı.

ELAZIĞ'DA, BİNADAN DÜŞEN SIVA PARÇALARIYLA 4 KİŞİ YARALANDI

Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi Dağıstan Sokak'taki Dağıstan Apartmanı ile Ömeroğlu Apartmanı C Blok'ta hasar oluştu. Dağıstan Apartmanı'nda 4 kişi, düşen sıva parçalarıyla yaralandı. Binadan tahliye edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SON ANDA KURTULDULAR

Öte yandan, deprem anında Kültür Mahallesi Şehir İdris Doğan Caddesi'nden geçen 2'si kadın 4 yayanın üzerine, yanlarında bulunan bir binadan sıva parçaları düştü. Yayalar şans eseri kurtuldu. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ YİTİRDİĞİ OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Deprem sırasında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 23 DB 656 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

PANİKLE BALKONDAN ATLAMAK İSTEDİ

Deprem anında Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan iş yerindeki 1 kişi de balkona çıkarak aşağıya sarktı. Daha sonra kararından vazgeçen kişi, tekrar balkona çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekin YALÇINKAYA-Tamer ÖREN/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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