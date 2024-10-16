Elazığ'da Deprem Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da 94 kişi yaralandı. Vali Numan Hatipoğlu, AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremden etkilenen Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu, AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremde yaralananları tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret eden Vali Hatipoğlu, depremde 94 kişinin yaralandığını, 2 binanın ağır hasar aldığını söyledi.