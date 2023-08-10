Elazığ'da Çay Ocağına Saldırı: 6 Kişi Yaralandı

ELAZIĞ'da kimliği belirsiz kişilerin, otomobilden pompalı tüfekle ateş açtıkları çay ocağındaki 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir çay ocağında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişiler, içinde bulundukları otomobilden pompalı tüfekle çay ocağına ateş açtı. Açılan ateşle çay ocağında oturan ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.