Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Elazığ'da Hazar Gölü kıyısında park edilmiş bir kamyonet içerisinde hareketsiz 2 kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta silahla vurulmuş halde biri kadın 2 kişinin cesedini buldu. Hayatını kaybeden genç kadın için, ailesi tarafından önceki gün kayıp ihbarında bulunulduğu ortaya çıktı.
Elazığ'da, Hazar Gölü kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü olarak bulundu.
Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 41. kilometresindeki Hazar Gölü kıyısındaki bir kamyonette hareketsiz duran 2 kişinin olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN İÇİN KAYIP İHBARINDA BULUNULMUŞ
Ekipler silahla vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetlerin Halil Ç. (29) ve Rukiye Y'ye (29) ait olduğu belirlendi. Rukiye Y. için ailesi tarafından dün kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.