Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu

Elazığ'da, Hazar Gölü kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü olarak bulundu.

Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 41. kilometresindeki Hazar Gölü kıyısındaki bir kamyonette hareketsiz duran 2 kişinin olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN İÇİN KAYIP İHBARINDA BULUNULMUŞ

Ekipler silahla vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetlerin Halil Ç. (29) ve Rukiye Y'ye (29) ait olduğu belirlendi. Rukiye Y. için ailesi tarafından dün kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.