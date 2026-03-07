Elazığ'da YEDAM 6 yılda 677 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği verdi

Elazığ'da bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) 6 yılda 677 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği verildi, 5 bin 512 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Kentte 2019'da kurulan YEDAM, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bireylere bağımlılıkla mücadele konusunda destek veriyor.

Kurumda görevli uzmanlarca, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılarına ücretsiz hizmet veriliyor, bağımlı bireyler, aileleri ve yakınlarına sunulan hizmetler de gizlilik esasları çerçevesinde yürütülüyor.

Kurulan atölyelerde danışanlar, resim, el sanatları ve boyama gibi etkinliklerle zamanlarını daha verimli değerlendiriyor.

"Bağımlılar, kapsamlı bir çalışma programına dahil oluyor"

Elazığ Yeşilay Şube Başkanı Harun Gündüz, AA muhabirine, alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

YEDAM'da bağımlılıklarla ilgili vatandaşları bilinçlendirdiklerini ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

"6 yıldır tüm alanlarda çalışma yürütüyoruz. 677 bireye destek verdik. 5 bin 512 bireysel görüşme sağladık, ayrıca 167 sosyal etkinlik, 416 işbirliği görüşmesi ve 449 YEDAM tanıtım faaliyetimiz oldu. Eğitim programlarımızın yanında kurum ziyaretleri yapıyoruz. Bağımlılıklarla ilgili sahada eğitimler veriyoruz ve merkezi anlatıyoruz. Ücretsiz ve gizlilik esasına göre hizmet veriyoruz. Merkeze gelen bağımlılar, kapsamlı bir çalışma programına dahil oluyor çünkü bir alışkanlığı değiştirmek zordur. Danışanlar, terapi seanslarının ardından sosyal hizmet görüşmelerine dahil oluyor."

Bağımlılık sorunu yaşayanların sosyal becerilerinin körelebildiğini anlatan Gündüz, hobi atölyesinde danışanların beceri geliştirmelerini ve her alanda iyileşmeyi sağlamalarını amaçladıklarını söyledi.

Bağımlılık sadece bireyi değil tüm aileyi etkiliyor

Danışanların, el sanatları ve resim gibi atölyelerden ücretsiz yararlandıklarını ve bu şekilde arındıklarını belirten Gündüz, "Eğer bağımlı birey kendisi gelmiyorsa mutlaka aileleri bize gelsin çünkü aileleri de görüşmelere dahil ediyoruz. Aile üzerinden bağımlıyı merkezlere çekebiliyoruz ve tedavi bu şekilde başlatabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her alanda bağımlılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Gündüz, şunları söyledi:

"Bağımlılık, sadece kullanan ya da oynayan kişiyi değil bütün aile üyelerini etkileyen bir hastalık olduğu için aile üyelerinde de birtakım ruhsal hastalıklar meydana geliyor. Ailelerde çok sık gördüğümüz depresyon, kaygı ve öfke gibi ruhsal sorunlar ortaya çıkıyor. Merkezimizde bunlara yönelik ücretsiz destek de sağlıyoruz."

Gündüz, bağımlılıkla ilgili destek isteyen herkesi YEDAM'a beklediklerini sözlerine ekledi.