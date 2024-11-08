Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini de 5.0 kilometre olarak açıkladı.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, depremin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun Elazığ. Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI HEMEN BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde birdeprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

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