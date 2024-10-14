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Elazığ'da 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi Düzenlendi

Elazığ'da 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi Düzenlendi
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Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen kongrede, bilişim teknolojilerinin geleceği ve gençlerin rolü üzerine konuşmalar yapıldı. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, gençlerin Türkiye'nin teknolojik liderliği için önemli olduğunu vurguladı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrede konuşan TBD Başkanı Rahmi Aktepe, derneklerinin 1971 yılında kurulduğunu belirterek, ülkede ve dünyada bu alanda ilk kurulan derneklerden biri olduklarını söyledi.

Bilişim alanında güzel işlere imza attıklarını ifade eden Aktepe, bilgisayarın icadından sonra dünyanın değiştiğini dile getirdi.

Rahmi Aktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler şimdi yeni bir değişimin, yeni bir çağın kapısını açıyor. Yeni dünyanın gerçekleriyle sizler bu yolda ilerlerken bizler de tecrübelerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Teknoloji ile yalnızca iş yapma biçimimizi değil toplumsal yapımızı da köklü bir şekilde dönüştürüyoruz. Ama bu dönüşümün en önemli aktörleri sizlersiniz. Sizler Türkiye'nin teknoloji alanında öne çıkmasını sağlayacak, ülkemizin geleceğin teknolojik liderleri arasında yer almasına katkıda bulunacaksınız. Ne yazık ki son dönemde ülkemizden gençlerimizin yurt dışına göç etme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Fırsatlar cazip gelebilir fakat şunu unutmamanız gerekiyor; Türkiye genç ve dinamik beyinlerin enerjisine, yaratıcı çözümlerine, yenilikçi fikirlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor."

Gençlerin ülkenin geleceği olduğuna işaret eden Aktepe, gençlere kendi topraklarında gelecek kurmaları önerisinde bulundu.

TBD Başkanı Aktepe, şunları kaydetti:

"Kendi topraklarınızda kendi insanlarınıza dokunarak inşa edeceğiniz gelecek yurt dışında yakalayacağınız her türlü fırsattan çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır. Bu kongreyle yapmak istediğimiz, bilişim teknolojilerinin sağladığı fırsatların farkında olmanız ve bu alanda cesur adımlar atmanız. Türkiye kendi teknolojik gücünü artırmak, yerli ve milli çözümler üretmek zorundadır. Yapay zeka, siber güvenlik ve daha nice yeni teknolojiler, ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracaktır. Ancak bu potansiyeli hayata geçirmek için önce gençlerimizin özgüvenli, yaratıcı ve girişimci olmaları gerekmektedir."

Kongrede daha sonra uzay teknolojileri, siber güvenlik, ulusal siber güvenlik stratejileri ve eylem planları, yapay zeka çağında yetkinlik yönetimi ve mesleklerin dönüşüm süreçleri konularında sunum yapıldı.

Kongreye, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, TBD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yazıcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Fırat Üniversitesi Türkiye

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