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Elazığ'da 80 çocuk sünnet şöleniyle buluştu

Elazığ'da 80 çocuk sünnet şöleniyle buluştu
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Elazığ'da "3. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde 80 çocuk sünnet edildi.

Elazığ'da "3. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde 80 çocuk sünnet edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı öncülüğünde düzenlenen sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan çocuklar, TRT Sinema Tırı'nda sevilen animasyon yapımlarını izledi.

Şölen kapsamında çocuklara bisiklet hediye edildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Hatipoğlu, "Sünnet geleneğimiz, geleneksel Türk toplumunun en önemli değerlerinden birisi. Bu anlamda sizleri bir araya getirdi. Bir kaynaşma ortamı oluştu. Umuyorum ki sevgili çocuklarımızın bahtı hep açık olur. Hep güzelliklerle karşılaşırlar. Ülkemize, milletimize, dinimize yararlı birer yurttaş olurlar." dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı da sünnet şölenine gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çocukların ve ailelerin mutluluğu için çalıştıklarını ifade eden Nazırlı, şöyle konuştu:

"Bu yıl şölenin üçüncüsünü yaptık. Her sene yaklaşık 200 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Sünnet kıyafetlerini giydirip burada hediyelerini veriyoruz. Geçen sene Sivrice'de gerçekleştirdiğimiz programımızda Rafadan Tayfa ekibi çocuklarımıza çok güzel bir program sundular. Bu sene de TRT Tırı burada. Elazığ'da çocuklarımıza çok güzel bir sinema keyfi yaşatıyorlar."

Etkinliğe, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aileler katıldı.

Kaynak: AA
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