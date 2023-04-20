ELAZIĞ 4.6'LIK DEPREMLE SALLANDI (3)

SES GELEN BİNANIN ÇEVRESİ GÜVENLİK ŞERİDİ İLE KAPATILDIElazığ'da Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde daha önce ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 bloklu 4 katlı binadan, 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından ses geldiğini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

SES GELEN BİNANIN ÇEVRESİ GÜVENLİK ŞERİDİ İLE KAPATILDI

Elazığ'da Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde daha önce ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 bloklu 4 katlı binadan, 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından ses geldiğini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, binanın etrafını güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı.