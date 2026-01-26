Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu
Bitlis'te El Aman Hanı Kayak Merkezi, sömestir tatili nedeniyle hafta sonunda yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Aileler ve kayak tutkunları, karın tadını çıkararak güneşli havanın keyfini yaşadı.
Kent merkezine en yakın tesis olma özelliği taşıyan El Aman Hanı Kayak Merkezi, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. İlçelerden ve komşu illerden gelen kayak tutkunları, pistlerde kayak ve kızak yaparak karın tadını çıkardı. Kara yoluna yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve geniş park alanı sayesinde yoğun talep gören tesis, kar üzerinde piknik yapmak isteyenlerin de uğrak noktası oldu. Öğrencilerin yarıyıl tatiline denk gelen hafta sonunda, güneşli havanın da etkisiyle yoğunluk daha da arttı. Küçüklerin yanı sıra büyüklerin de kızak keyfine katıldığı kayak merkezi, sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.